Kreis Birkenfeld

Das Infektionsgeschehen in der VG-Verwaltung Baumholder hat weitere Konsequenzen: VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser ist ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich (bereits zum zweiten Mal) in Quarantäne – das bestätigte er auf NZ-Nachfrage. Damit sind nun insgesamt fünf Verwaltungsmitarbeiter infiziert. Einer davon hatte Kontakt zu einer Erzieherin der Kita Ruschberg, die danach ebenfalls ein positives Testergebnis erhielt. Der Kindergarten blieb deshalb am Donnerstag und Freitag geschlossen (die NZ berichtete). Sowohl die komplette Belegschaft der Verwaltung als auch jene der Kita sind bereits getestet worden. Wie es weitergeht, hängt von den Resultaten ab.