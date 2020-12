Baumholder

Not macht erfinderisch, sagt der Volksmund. So ist es nicht verwunderlich, dass in einer Zeit, die stark von Absagen, Einschränkungen, Unsicherheiten und Ängsten geprägt ist, manche Bürger pfiffige Ideen entwickeln, um für ein bisschen Licht in diesen dunklen Tagen zu sorgen. Wenige Wochen vor Weihnachten haben drei Baumholderer Unternehmer eine Losaktion kreiert, die einerseits darüber hinwegtrösten soll, dass in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt stattfinden kann, und andererseits Menschen hilft, deren größtes Problem nicht die Frage ist, wann man wieder ohne Mund-Nasen-Schutz herumlaufen darf.