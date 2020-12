Baumholder

Die Baumholderer Tafel hatte – wie viele andere Tafeln – vor einigen Wochen ihren Dienst eingestellt. Wegen der steigenden Infektionszahlen und der verschärften Auflagen wurden die Lebensmittelausgaben vorübergehend gestrichen. Jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der Themen wie Bedürftigkeit und Nächstenliebe besonders in den Fokus rücken, hatte man sich dazu entschlossen, noch eine letzte Ausgabe in diesem denkwürdigen Jahr zu machen. Am vergangenen Mittwoch war es so weit. Auch Weihnachtsgeschenke wurden verteilt.