Das Alkoholverbot, das für den Weiherbereich und die Wäschbach gilt, bleibt bis Ende 2023 in Kraft: Dafür sprach sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung aus – wenn auch nicht ganz geschlossen. Das Gremium stimmte einer Verlängerung der derzeitig gültigen Allgemeinverfügung zu, die zum Jahresende ausgelaufen wäre. Mit dieser Entscheidung will man die positive Entwicklung am Weiher unterstützen.