Um den Baumholderer Weiher herum hat sich in den vergangenen Jahren so einiges getan: Der lang ersehnte Spielplatz mit Kletterturm und Outdoor-Gym wurde im Juli 2020 eröffnet, im Herbst 2021 konnten Nachwuchsradler dann erstmals den neuen Bikepark auf die Probe stellen. In einem letzten Schritt soll der Weihervorplatz ein neues Gesicht erhalten. Dazu hat sich auch die SPD-Stadtratsfraktion so ihre Gedanken gemacht.