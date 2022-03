Ein Investitionspaket von insgesamt rund 3,47 Millionen Euro will die Stadt Baumholder für das Jahr 2022 schnüren. 2023 kommen noch einmal 2,52 Millionen Euro obendrauf. So sieht es der Doppelhaushalt vor, den der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Montagabend in der Brühlhalle einstimmig billigte. Nun muss der Stadtrat noch entscheiden.