VG Baumholder

Was wochenlange Kontaktbeschränkungen bewirken können, zeigte sich am Donnerstagabend in der Sitzung des Verbandsgemeinderats, der zur Einhaltung der Abstandsregelungen in der Dr.-Darge-Halle tagte: Das Gremium war vollzählig. Einige werden es sicher genossen haben, in der Zeit der Isolation noch mal andere Menschen zu Gesicht zu bekommen. Vielleicht trugen auch die brisanten Themen, die es zu besprechen galt, zum großen Aufkommen bei. Denn in der 13 Punkte umfassenden Tagesordnung verbarg sich reichlich Zündstoff. Vor allem die Diskussion über das Jugendzentrum (JUZ) erhitzte die Gemüter spürbar.