Plus Heimbach Baumholder VG-Bürgermeisterkandidat Christian Flohr: Mehr Transparenz schaffen Von Benjamin Werle i Christian Flohr, SPD-Kandidat für das Amt des VG-Bürgermeisters, suchte jüngst in Heimbach den Austausch mit den Bürgern. Foto: Benjamin Werle Der SPD-Bürgermeisterkandidat für die Verbandsgemeinde Baumholder sprach in Heimbach über Probleme und übte Kritik. Dabei sprach er auch über die schlechte Stimmung im Rat der Verbandsgemeinde. Lesezeit: 3 Minuten

„Auf Augenhöhe – für alle“ – das ist die zentrale Botschaft von Christian Flohr, der für die SPD bei der Kommunalwahl am 9. Juni als Kandidat für das Amt des VG-Bürgermeisters in Baumholder antritt. Der Baumholderer tourte in den vergangenen Wochen durch die Ortsgemeinden, wo er das Gespräch mit den ...