Baumholder

Kilometerweit – sogar noch in Kirn – war die dunkle Rauchwolke zu sehen, die am späten Montagabend bedrohlich über Baumholder schwebte. Auf Facebook häuften sich in kurzer Zeit die Kommentare, etliche Fotos wurden gepostet. „Hier in der Schwärzgrub kannst du nicht atmen“, schrieb beispielsweise ein User. Die Bewohner der Westrichstadt wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auf einem Recyclinghof im Industriegebiet „Auf Schneeweid“ standen zwei Außenbunker mit Elektroschrott in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden.