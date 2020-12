Baumholder

„Wir wünschen uns, dass bald wieder unsere amerikanischen Freunde die Schule besuchen können“, sagt Vincent Lauer, Schülersprecher der Grundschule Göttschied. Er hat die amerikanische Flagge auf einen Schmunzelstein gemalt. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Laila Ghanayem und Schulleiterin Nicole Bier kamen sie nach Baumholder und legten 59 bemalte Steine zur „Schlange der Hoffnung“ am Eingang zur US-Gemeinde in Baumholder. Die Aktion soll die deutsch-amerikanische Freundschaft auch in Corona-Zeiten verdeutlichen.