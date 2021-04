Idar-Oberstein

Baukran umgefallen – Kollege befreit eingeklemmten Mann

Eine Meldung über eine unter einem Baukran eingeklemmte Person ist am Dienstag gegen 13 Uhr bei der Idar-Obersteiner Feuerwehr eingetroffen. Als rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 kurz darauf am Einsatzort, einem Firmengelände in der Schönlautenbach, eintrafen, war es einem anderen Arbeiter bereits gelungen, den Mann unter dem Baukran herauszuziehen. Vorsorglich stützten die Wehrleute daraufhin noch den Kran ab, um weitere Unfälle zu verhindern, berichtet Wehrleiter Jörg Riemer.