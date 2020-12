Allenbach

Trotz Corona wird in Allenbach das Projekt „Mehrgenerationenfläche am Allenbacher Weiher“ weiter vorangetrieben. Mittlerweile steht auch fest, dass die Ortsgemeinde von der LAG Hunsrück einen Zuschuss erhält. Und nach Beendigung eines Wettbewerbs ist auch schon ein Name für das Gelände gefunden worden. Die nächsten Schritte zur Umsetzung stehen ebenfalls fest.