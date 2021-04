Bauausschuss auf Besichtigungstour: Wetterschutzdach an der Weiersbacher Trauerhalle geplant

Ab und an ist es dann doch einfach besser, sich vor Ort ein Lagebild verschaffen, anstatt sich nur auf Plänen oder Karten zu verlassen und per Ferndiagnose in einem Sitzungssaal über Sachverhalte zu diskutieren und danach zu entscheiden. Deshalb war ein kurzer Ausflug mit mehreren Etappenzielen vor wenigen Tagen Kennzeichen des jüngsten Bauausschusstreffens in Hoppstädten-Weiersbach. Ein Tross von Mitgliedern des Gremiums sowie Angehörigen des Gemeinderats zog dabei von Station zu Station und handelte die Tagesordnungspunkte auf diese Art und Weise draußen an der frischen Luft ab.