Bauarbeiter in Frauenberg verschüttet – zum Glück nur leicht verletzt [update]

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein Bauarbeiter, der am Dienstag bei Bauarbeiten in Frauenberg verschüttet worden war, berichtet die Polizeiinspektion Baumholder auf Anfrage der Nahe-Zeitung.

Ein Mitarbeiter einer Baufirma befand sich laut Polizei zum Zwecke von Schweißarbeiten in einem ca. 4 Meter tiefen Erdloch. Bei anschließenden Aufräumarbeiten kam das über ihm liegende Erdreich ins Rutschen und begrub den Bauarbeiter im Erdloch. Dieser konnte sich aus eigener Kraft befreien und wurde anschließend durch die Feuerwehr geborgen. Er zog sich eine Verletzung am Kopf und eine Fraktur am linken Knie zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.

Vor Ort befanden sich Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowiedie BG Bau und die Struktur- und Genehmigungsdirektion.