Siesbach

Da Bauarbeiten auch in Zeiten der Corona-Krise noch erlaubt sind, wurde in Siesbach in der vorigen Woche die Vollendung eines wichtigen Vorhabens im Rahmen der Dorferneuerung vorangetrieben. In der 380-Einwohner-Gemeinde entsteht mit finanzieller Hilfe des Landes ein neuer Verbindungsweg zwischen Kirche und Friedhof.