Rötsweiler-Nockenthal

Seit April 2019 laufen die Bauarbeiten im sanierungsbedürftigen Bergweg und Neuweg in Rötsweiler. Ursprünglich sollte der Ausbau der beiden Straßen ein Jahr andauern. Nun verschiebt sich das voraussichtliche Ende der Sanierung auf Ende Juli oder Anfang August, kündigte Rötsweiler-Nockenthals Ortsbürgermeister Joachim Rothfuchs an. Damit verzögert sich auch die geplante Neugestaltung des Edelsteinplatzes in Rötsweiler.