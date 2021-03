Bauarbeiten in Nahbollenbach gehen weiter – Letzter Abschnitt schließt sich direkt an

Anfang März fangen nicht nur die Vögel im Garten an zu zwitschern, sondern es rollen auch die Bagger wieder durch die Stadt. So auch an der Baustelle in der Nahbollenbacher Straße. Dort werden seit Montag Restarbeiten aus dem vor Winterbeginn abgeschlossenen ersten Bauabschnitt ausgeführt. Dabei wird auch ein kombinierter Geh-/Radweg angelegt. Autofahrer merken davon wenig: Diese Arbeiten können ohne größere Verkehrseinschränkungen und somit auch ohne Sperrung und Ampelanlage erfolgen, die Stadtverwaltung bittet aber um vorsichtige Fahrweise im beengten Abschnitt.