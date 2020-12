Birkenfeld

Die seit August andauernden Arbeiten in der Bergstraße (Landesstraße 170) in Birkenfeld stehen kurz vor dem Abschluss. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung als zuständige Straßenverkehrsbehörde mit, die in diesem Zusammenhang die Anwohner des Burgbergs auf eine zwischenzeitliche Änderung der Verkehrsführung hinweist.