Die Niederlassung West der Autobahn GmbH will ab dieser Woche bis Freitag, 5. November, die Fahrbahn der A 1/A 62 am Autobahndreieck (AD) Nonnweiler instandsetzen. Dies führt zu Verkehrsbeschränkungen. Die Arbeiten sind in fünf Abschnitte mit unterschiedlichen Teilsperrungen unterteilt: