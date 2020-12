Idar-Oberstein/Birkenfeld

Autokinos erleben derzeit aufgrund der Corona-bedingten Schließung normaler Lichtspielhäuser und des aus gleichem Grund fehlenden kulturellen Angebots eine unerwartete Renaissance. Auch im Kreis Birkenfeld werden in den kommenden Wochen zwei solcher Einrichtungen öffnen: in Birkenfeld auf dem Talweiherplatz und in Idar-Oberstein im Gewerbepark Nahetal.