Weil sie stark störanfällig waren, hatte die Bahn im Januar 2019 die Bahnübergänge in der Nahbollenbacher Straße und an der Ecke Eisenbahnstraße und „Im Hofacker“ in Weierbach außer Betrieb genommen. Der Übergang in Nahbollenbach ist mittlerweile saniert, der in Weierbach noch nicht. Anwohner müssen dort seither Umwege in Kauf nehmen, wenn sie zum Beispiel zum Einkauf in den Globus wollen.