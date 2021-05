Dass die Bahnbrücke bei Ruschberg, über die man, von Heimbach kommend, in den Ort gelangt, nun möglicherweise doch erhalten wird (die NZ berichtete), stößt bei Bürgermeister Alfred Heu natürlich auf Wohlwollen. In seiner jüngsten Sitzung hatte der Infrastrukturausschuss des Nationalparklandkreises über eine Alternativlösung diskutiert, nachdem massiv Kritik an den Abrissplänen laut geworden war.