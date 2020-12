Berschweiler

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Rat der Gemeinde Berschweiler in seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zu bewältigen. Schwerpunktthema im öffentlichen Teil der Sitzung war die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde entlang der Kreisstraße 57 vom Anwesen Schönborn in Richtung Fohren-Linden. Hier war Ende Februar, verursacht durch Schneebruch, eine Baumgruppe auf einen vorbeifahrenden Pkw gestürzt war. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Gefährdung durch die Bäume an diesem Streckenabschnitt, die in steiler Hanglage stehen und teilweise deutlich in Richtung Straße geneigt sind, war in der Vergangenheit bereits des Öfteren Thema im Rat. Nach dem jüngsten Vorfall blieb der Gemeinde nun keine Wahl mehr, als die Bäume zu beseitigen.