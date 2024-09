Plus Asbach Bäcker, Bierbrauer und Metzger: Asbacher treten nach 40 Jahren Direktvermarktung kürzer Von Günter Weinsheimer i Etwa 50 Vierpfünder-Krustenbrote backen die Asbacher Richard und Ulrike Steitz an jedem Backtag für den Veitsrodter Regionalmarkt. Foto: Günter Weinsheimer Nur noch die acht Regionalmärkte im Jahr in Veitsrodt beliefert das Ehepaar Richard und Ulrike Steitz aus Asbach mit ihren Brot- und Wurstwaren. Viele Jahre betrieben die beiden in der 140-Einwohner-Gemeinde einen Hofladen, der einmal in der Woche öffnete. Jetzt wollen sie – auch altersbedingt – kürzer treten. Lesezeit: 2 Minuten

Zusätzlich beschickten sie mit ihrem Verkaufswagen auch die Bauernmärkte in Bad Kreuznach, Kirn und Herrstein sowie mehrere Weihnachtsmärkte, unter anderem Bad Münster am Stein. Künftig beliefern die beiden nur noch die Veitsrodter Regionalmärkte mit Brot- und Wurstwaren an jedem ersten Samstag in den Monaten März bis November. Pionier der Bio-Landwirtschaft im ...