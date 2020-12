Archivierter Artikel vom 02.08.2020, 16:42 Uhr

Nohfelden-Bosen

Badeunfall am Bostalsee: Zwei US-Soldaten und DLRG-Helfer retten Kleinkind

Zum Glück haben zwei in Deutschland stationierte US-Soldaten und die Rettungsschwimmer des DLRG so schnell reagiert. Am Sonntag ist es am Bostalsee zu einem Badeunfall gekommen, der fast tragisch geendet hätte.