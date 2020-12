Idar-Oberstein

Seit mehr als 30 Jahren füllt das hessische Comedy-duo Badesalz die Säle der Republik. Dass der 62-jährige Henni Nachtsheim und Gerd Knebel, der über sein Alter keine Angaben macht, nach wie vor zu den Spitzenkräften ihres Genres gehören, zeigten sie einmal mehr am Samstagabend im schon seit Wochen ausverkauften Stadttheater. In ihrem neuen Programm „Kaksi Dudes“ – was finnisch ist und so viel wie „zwei Kumpels“ heißt – liefern sie wieder zündende Gags am laufenden Band und lassen zwischendurch auch immer mal wieder ihre musikalische Klasse aufblitzen.