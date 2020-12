St. Wendel/Nohfelden

Schwer erträglich und in großen Teilen nicht mit den derzeitigen Corona-Vorgaben in Einklang zu bringen sind Fotos und Beschreibungen mehrerer NZ-Leser, die sich in den vergangenen heißen Sommertagen am Bostalsee aufgehalten haben: Von großen Menschenansammlungen wird da berichtet, von langen Schlangen vor dem Eingang der Strandbäder und den Kiosken, wo die wenigsten eine Maske tragen oder Abstand halten.