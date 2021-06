Die Corona-Lage entspannt sich zusehends, und auch der Sommer scheint sich so langsam in der Region einzunisten – Grund genug, auch in Baumholder die Badesaison einzuläuten. Weil das Wetter bestens mitspielt, soll der Weiher schon am Sonntag für Besucher geöffnet werden. Die Helfer der DLRG stehen in den Startlöchern und sind vorbereitet. Am Samstag müssen noch einige Vorbereitungsarbeiten erledigt werden. Natürlich gibt es wieder ein Hygienekonzept.