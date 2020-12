Baumholder

Mit Ablauf der Sommerferien endet in der Regel auch die Hochzeit der Badesaison am Baumholderer Weiher. Vonseiten der DLRG zeigt man sich mit der Resonanz zufrieden, das Hygienekonzept habe gut funktioniert, die Besucher hätten sich an die Regeln gehalten. Zu Ende ist der Sommer natürlich noch nicht, man wolle vorerst an den Ferienöffnungszeiten festhalten. Der Weiher lockte derweil nicht nur Menschen an, die Abkühlung suchten oder braun werden wollten: Kürzlich verwandelte sich das Areal sogar in ein Freiluftkino.