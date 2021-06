Überflutete Keller, Garagen, Wasser, das in Wohnhäuser lief: Mit den Folgen eines Starkregengusses hatten am Dienstag am späten Nachmittag die Bürger in Mittelreidenbach zu kämpfen. Der Reidenbach konnte die herunterprasselnden Wassermassen nicht bewältigen und war über seine Ufer hinausgetreten.