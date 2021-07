Plus Schmißberg

B-41-Großbaustelle auf der Schmißberger Höhe: Umfahrung fast fertig

Die vorbereitenden Arbeiten für den dreispurigen Ausbau der B 41 zwischen den Einmündungen der K 6 nach Schmißberg und dem Abzweig L 172 nach Rimsberg vor den Toren der Kreisstadt dauern an. Die zwischenzeitliche Sperrung der Einmündung Schmißberg für den auf der B 41 aus Richtung Birkenfeld kommenden Verkehr wurde mittlerweile wieder aufgehoben. Dort wurde eine Verkehrsinsel entfernt. Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit der künftigen Baustellenumfahrung, auf dem später die Überholspur entstehen wird. In den vergangenen Wochen wurden parallel zur B 41 provisorische Wege angelegt, die der Verkehr während der Bauphase nutzen soll. Aktuell können Autofahrer die bestehende B 41-Trasse aber nutzen, auch wenn es wegen der Arbeiten ein Tempolimit gibt.