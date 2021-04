Birkenfeld

B 41: Arbeiten der Lärmschutzwand bei Birkenfeld haben begonnen

Nur auf einer Spur geht es seit einigen Tagen für Autofahrer auf der B 41-Umgehungsstraße in Birkenfeld an einer Baustelle vorbei. Grund für die halbseitige Sperrung in Fahrtrichtung Saarland/ A 62 ist die Installation einer Lärmschutzwand.