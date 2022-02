Nur mit Tempo 50 geht es seit Wochenbeginn auf dem B 41-Abschnitt im Steinautal zwischen Birkenfeld und der Aral-Tankstelle in beiden Fahrtrichtungen voran. Der Grund: In Höhe des dreispurig ausgebauten B 41-Teilstücks wird auf einer Länge von circa 750 Metern die am Hang stehende erste Baumreihe gefällt.