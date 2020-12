Idar-Oberstein

Während wegen der Corona-Pandemie bundesweit derzeit Unmengen an Terminen abgesagt werden, beschäftigt man sich im Kreis Birkenfeld bereits mit einer Veranstaltung, die – so hofft man – so weit in der Zukunft liegt, dass sie von den Auswirkungen des Virus nicht mehr tangiert werden wird: Die Azubi- und Jobmesse, die von der Kreisverwaltung in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WFG organisiert wird und Teil der Fachkräfteinitiative „DeinBIR“ ist. Sie soll am Samstag, 19. September, zum zweiten Mal in der Messe Idar-Oberstein über die Bühne gehen. Die Verantwortlichen warfen jetzt einen Blick voraus und zogen ein Resümee der Auflage 2019.