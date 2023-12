Plus Kreis Birkenfeld Axel Redmers neues Buch: Eine Zeitreise durch den Kreis Birkenfeld Das Buch „Es stand in der Zeitung“ macht Regionalgeschichte lebendig. Von Tommy Astor bis zur Gulaschkanone hat der Kreis Birkenfeld davon viel zu bieten. Dabei werden auch die düsteren Seiten nicht ausgespart. Von Vera Müller

Wo kommen wir her? Wer sind wir? Was gehört zu unserer Heimat? Die dunklen Kapitel, die Not – aber auch die hellen, heiteren Momente? Was macht uns aus im Kreis Birkenfeld, einem Fleckchen in der großen weiten Welt? Ein Buch, knallgelb und meilenweit weg von Yellow Press, 313 Seiten stark, ...