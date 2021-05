Idar-Oberstein

Autoscheibe durchbohrt: Fahrer hatte Glück im Unglück

Glück im Unglück hatte ein 31-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum Donnerstag gegen 6 Uhr auf der B 41 in Idar-Oberstein in Richtung Kirn unterwegs war, berichtet die Polizei: Der Wagen des 31-Jährigen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer. Dabei bohrte sich dessen Metalllauf mit einem Durchmesser von rund 15 Zentimetern durch die Windschutzscheibe und blieb im Pkw stecken.