Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 14:18 Uhr

Idar-Oberstein

Autoreifen in Flammen: Idar-Obersteiner Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Hinterreifen und Radkasten eines Hyundai, der in der Otto-Decker-Straße abgestellt war, standen in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr in Flammen. Anwohner schlugen Alarm. Eine Polizeistreife löschte das Feuer, die weiteren Sicherungsarbeiten übernahm dann anschließend die Feuerwehr.