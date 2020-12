Birkenfeld

Das ist eine echte Hiobsbotschaft: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie steht einem großen Arbeitgeber im Nationalparkkreis eine Entlassungswelle bevor: Die Konzernzentrale von Voestalpine im österreichischen Linz hat in Abstimmung mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat vor Ort auf NZ-Anfrage bestätigt, dass sie sich in ihrem in der Automobilzuliefererbranche tätigen Werk in Birkenfeld von rund einem Drittel ihrer aktuell circa 340 Mitarbeiter trennen wird. Somit gehen in der direkt an der B 41 gelegenen früheren Firma Hügel mehr als 100 Stellen verloren.