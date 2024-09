Plus Idar-Oberstein

Autohaus Laub investiert in den Standort Idar-Oberstein – Neue Marken im Angebot

i Das Autohaus Laub investiert in den Standort Idar-Oberstein. Foto: Stefan Conradt

Das Autohaus Jochen Laub baut seinen Standort in Idar-Oberstein aus. Das Unternehmen mit weiteren Niederlassungen in Kusel und Freisen investiert mehr als 1 Million Euro in einen zweistöckigen Neubau für ein Auslieferungszentrum für Neu- und Gebrauchtwagen sowie ein „Reifenhotel“ mit Fahrstuhl und schafft vier neue Arbeitsplätze sowie drei Werkstattplätze für Lkw.