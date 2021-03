Kirschweiler

Autohaus in Kirschweiler wird Ziel von Einbrechern – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag gegen 4.15 Uhr in ein Autohaus im Bereich der Kirschweiler Mühle eingebrochen. Die Täter hebelten laut Angaben der Polizei auf der Rückseite des Gebäudes eine Tür auf und gelangten so in das Tatobjekt. Innerhalb des Gebäudes wurden Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht. Vermutlich flüchteten die Täter über die Rückseite des Gebäudes in Richtung Wohngebiet „Auf der Lüh“. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet, da die Täter gestört wurden. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kripo Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Besonders von Bedeutung wäre es, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können.