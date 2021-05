Autofahrer fordert 14-Jährige zum Einsteigen auf: Polizei sucht nach Zeugen

Am vergangenen Freitag ging die Jugendliche die Haupersweilerstraße in Freisener Ortsteil Oberkirchen entlang, als gegen 13.20 Uhr, etwa in Höhe des Sportplatzes, ein weißer Transporter neben ihr anhielt. Der Fahrer, ein älterer Mann, forderte das Mädchen auf, zu ihm in das Auto zu steigen.

Nachdem die 14-Jährige sich weigerte, forderte sie der Mann noch einmal mit Nachdruck auf, mit ihm mitzufahren. Die Jugendliche ließ sich jedoch auf kein weiteres Gespräch mehr ein und ging auf dem schnellsten Weg nach Hause. Der Fremde fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Haupersweiler davon.

Der Transporter hatte eine auffällige Aufschrift in dunkelblau bzw. lila sowie roter Farbe. Möglicherweise hat jemand die Situation gesehen und ihr bislang keine Bedeutung zugemessen. Vielleicht kennt jemand auch einen Transporter mit entsprechender Aufschrift. Hinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851/8980, oder den Polizeiposten Freisen, Tel. 06855/221