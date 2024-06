Fischbach

Autofahrer, aufgepasst: B 41-Kreisel bei Weierbach wird erneut gesperrt

Foto: Hosser

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach erinnert daran, dass noch bis zum 3. Juli jeweils an den Wochenenden von Freitagabend ab circa 17 Uhr bis zum Montag um 5 Uhr Bordsteinarbeiten an den Kreisverkehrsplätzen an der B 41 und der L 160 im Anschluss Herrstein/Fischbach/Kaiserslautern/Lauterecken durchgeführt werden.