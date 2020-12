Birkenfeld

Einmütig unterstützt der Kreistag die Resolution des Verbandsgemeinderats Baumholder, in der mit Nachdruck der Bau eines Autobahnanschlusses für den geplanten Ökompark Heide-Westrich an die A 62 (Nonnweiler–Pirmasens) gefordert wird. Während der jüngsten Kreistagssitzung in der Messehalle Idar-Oberstein stellte Landrat Matthias Schneider klar, dass das Saarland zu einer Lösung nicht beitragen wird: „Die Landesentwicklungsgesellschaft Saarland hält eine saarländische Beteiligung für unrentabel.“