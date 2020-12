Auto- und Menschenansammlung auf dem Erbeskopf: Polizei erteilt Platzverweise

Dass sich auf dem Parkplatz in der Nähe des Hunsrückhauses am Erbeskopf, entgegen den geltenden Corona-Beschränkungen, etwa 30 bis 40 Fahrzeuge versammelt hätten und dort unter anderem Driftübungen durchführen würden, wurde der Polizeiinspektion Morbach am Freitag gegen 21.45 Uhr mitgeteilt. Bereits auf der Anfahrt zu diesem Parkplatz kamen den Einsatzkräften – Streifen der Polizeiinspektionen Morbach, Birkenfeld und Idar-Oberstein sowie eine Diensthundeführerin – etwa 20, zum Teil hochmotorisierte Fahrzeuge entgegen, die dieser Gruppe möglicherweise angehörten.

Auf dem Gelände selbst konnten noch 34 Fahrzeuge mit insgesamt 67 Insassen festgestellt und kontrolliert werden. Gegen 14 der Personen werden nun Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen gleich mehrfacher Verstöße gegen die 13. Corona-Bekämpfungsverordnung eingeleitet, da sie sich jeweils mit mehr als zwei Haushalten, ohne genügenden Sicherheitsabstand und ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen in den Autos aufhielten. Spuren der Driftübungen waren auf dem gesamten Gelände deutlich zu sehen, jedoch konnten die Verursacher nicht mehr ausfindig gemacht werden. Bei diesen Übungen handele es sich zumindest um eine Ordnungswidrigkeit, so die Polizei. Im Anschluss der Kontrollen wurden allen Anwesenden Platzverweise erteilt.

Die Polizei Morbach weist eindringlich darauf hin, sich angesichts der immer noch steigenden Covid-19-Infektionszahlen an die geltenden Beschränkungen und Regelungen zu halten und kündigt an, das Gelände am Erbeskopf insbesondere an Wochenenden verstärkt zu überwachen und Ansammlungen von Fahrzeugen konsequent zu kontrollieren.