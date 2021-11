Birkenfeld

Auto landet im Wald: Fahrer verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle

Das Schneetreiben hat am Wochenende zu einigen Verkehrsunfällen in der VG Birkenfeld geführt – glücklicherweise ohne schwerwiegende Folgen. Wie die Feuerwehr Birkenfeld berichtet, verlor am späten Freitagabend ein Autofahrer, der auf der L173 von Leisel in Richtung Wilzenberg-Hußweiler unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße und stürzte eine Böschung hinab.