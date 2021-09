Idar-Oberstein

Auto landet im Idarbach: Alle Beteiligten bleiben unverletzt

Im Graben des Idarbachs landete am Samstagnachmittag ein Auto nach einem Verkehrsunfall in Tiefenstein in Höhe des Parkplatzes der Weiherschleife. Laut Polizei wollte ein Autofahrer gegen 14 Uhr von diesem Parkplatz in Fahrtrichtung Stadtteil Idar abbiegen und übersah dabei ein von links kommendes Fahrzeug.