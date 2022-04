Birkenfeld

Auto auf B41 getroffen: Birkenfelder Polizei sucht Schneeballwerfer

Einen „gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“ wirft die Birkenfelder Polizei einem Unbekannten vor, der am Freitagabend gegen 21.35 Uhr einen Schneeball oder einen anderen Gegenstand von der Brücke in der Bahnhofstraße auf ein Auto geworfen hat das auf der B 41-Umgehungsstraße in Richtung Idar-Oberstein unterwegs war.