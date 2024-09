Plus Idar-Oberstein Autismus-Zentrum In Idar-Oberstein: Wenn die Welt in Einzelteile zerfällt Von Vera Müller i Das Autismus-Zentrum Idar-Oberstein gibt es noch nicht lange. Nun wird am 8. November ein Tag der Offenen Tür veranstaltet. Foto: Hosser Albert Einstein, Greta Thunberg, Andy Warhol, Elon Musk: Was haben diese vier Promis gemeinsam? Allen Vieren sagt man nach, sie seien von Autismus betroffen beziehungsweise betroffen gewesen. Thunberg und Musk gehen damit sogar recht offensiv um. Lesezeit: 2 Minuten

Vielen Menschen im Kreis Birkenfeld und der Stadt Idar-Oberstein (noch) unbekannt, hat seit März 2023 die Autismus-Trier Therapie gemeinnützige GmbH eine Außenstelle (ATZ) in Idar-Oberstein in der Mainzer Straße 47. Derzeit arbeiten dort fünf Therapeuten. Ein Tag der offenen Tür zum Kennenlernen wird am Freitag, 8. November, 10 bis 14 ...