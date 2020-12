Oberbrombach

Deutschlands Camper haben entschieden: Zum zweiten Mal in Folge landet Rheinland-Pfalz beim Bundesländerranking der Stellplatz-Datenbank Promobil auf der Spitzenposition. Zum zweiten Mal in Folge ist der Wohnmobilstellplatz in Oberbrombach dafür verantwortlich. Der „Höhenblick“ staubte wieder die meisten positiven Bewertungen ab – insgesamt 303 Besucher schenkten ihm die Höchstwertung von fünf Sternen. Das sind rund 30 mehr als noch 2019. „Für Naturliebhaber, Spaziergänger und Wanderer ein Paradies“, lautet das Urteil der Jury.