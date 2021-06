Ausstellung und Führungen endlich wieder möglich: Afrikanische Juwelen in der Villa Bengel

Aufatmen in der Bengel-Stiftung: Endlich kann wieder eine Ausstellung gezeigt werden, und auch Gruppenführungen sind wieder möglich. Nur die Eröffnung der Ausstellung „Proudly African – Jewellery Affairs“ findet am Donnerstag, 10. Juni, um 18.30 Uhr per Onlinekonferenz statt. „Das geben die Corona-Vorgaben nicht her, eine solche Eröffnung mit 20, 30 Leuten vor Ort zu machen“, sagt Stiftungssprecher Peter Wenzel. Die eigentliche Ausstellung kann dann aber ab Freitag in Gruppen nach Voranmeldung und unter den üblichen Corona-Vorsichtsmaßnahmen (Masken, Abstand) besucht werden.